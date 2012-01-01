Видео уроки бесплатн…

Разное
IMAGE Эффективный английский с идиомами
Эффективный английский с идиомами – видео-уроки английского языка Дипики Чабры для студентов, канадского преподавателя, в которых изучаются английские обороты речи. Английские идиомы часто являются камнем...



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IMAGE Английский язык для младших школьников (RVISION)
Английский язык для младших школьников – видео-уроки английского языка, основанные на методике, максимально приближенной к современной школьной программе, по которой учатся все наши дети. Вы, наверное, думаете, что...



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IMAGE Прозрение: По щучьему велению
Информационно-аналитическая программа „Прозрение“, первый выпуск. В этом выпуске Сергей Будков проанализирует мультфильм „По щучьему велению“ с точки зрения Концепции Общественной Безопасности. Несколько тысяч...



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IMAGE Всё о сетевых картах
Всё о сетевых картах – видео-уроки настройки компьютера с канала „Беспроводные сети“, посвящённые настройке сетевой карты. Ежедневно мы включаем компьютер и выходим в интернет, чтобы проверить почту, посмотреть...



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IMAGE Психофизиологические исследования с использованием полиграфа
На протяжении 12 видеоуроков мы познакомимся с основами работы полиграфа и криминалистики. Из курса вы узнаете, что такое полиграф как детектор лжи ‒ метод специальных психофизиологических исследований, направленный...



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Графика и дизайн
IMAGE Вёрстка сайта на Grid. Быстрый старт
Видео-курс по созданию сайтов своими руками Дениса Булыги под названием „Вёрстка сайта на Grid. Быстрый старт“ с канала WebForMySelf. В этом цикле уроков адаптивной вёрстки автор курса покажет вёрстку PSD-макета с...



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IMAGE Visual Studio Code: All4Site
Краткий видеокурс по установке, настройке и использованию редактора программного кода Visual Studio Code. Видеоуроки вэб-разработки с канала All4Site. Visual Studio Code — это современный лёгкий бесплатный кроссплатформенный редактор...



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IMAGE Видео-урок по CSS Grid Layout: ITDoctor
Видео-урок веб-дизайна по CSS Grid Layout с канала ITDoctor. В этом видео веб-разработки автор расскажет подробно, как работать с этим инструментом адаптивной вёрстки сайтов. CSS Grid позволяет нам компоновать и выравнивать элементы...



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IMAGE Профессиональная вёрстка сайта для начинающих: Web Developer Blog
Новый курс по вёрстке сайта с нуля. Мы будем использовать все самые профессиональные инструменты и только новые методы вёрстки. Здесь не будет float-ов, не будет остальных устаревших атрибутов. У нас будет адаптивная...



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IMAGE Мини-курс „Cinema 4D для новичков“
Cinema 4D для новичков – уроки трёхмерной графики с канала VideoSmile. Автор видео-уроков Cinema 4D – Михаил Бычков. Этот видеокурс рассчитан на начинающих как в самой программе, так и в 3д графике в принципе. Курс состоит из 7...



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Своими руками
IMAGE Прививка винограда зелёным в зелёное: Говорухин В.А.
Прививка винограда зелёным в зелёное – обучающий видео-фильм по зелёным прививкам винограда, созданный виноградарем-любителем Говорухиным Владимиром Алексеевичем в дополнение к видео Хисамутдинова А.Ф. Цель...



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IMAGE Зелёная прививка винограда: Хисамутдинов А.Ф.
Зелёная прививка винограда – обучающий видео-фильм виноградаря Хисамутдинова Альберта Фатовича, старшего научного сотрудника лаборатории агротехники Российского научно-исследовательского института...



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IMAGE Обрезка винограда и посадка саженцев: Хисамутдинов А.Ф.
Обрезка винограда и посадка саженцев – обучающий видео-фильм виноградаря, кандидата сельскохозяйственных наук Хисамутдинова А.Ф. о том, как обрезать виноград. А также о нескользких упрощённых способах посадки...



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IMAGE Внутренняя отделка в доме или ремонт квартиры. Строй и живи
Обучающий видео-урок строительства и ремонта своими руками от проекта „Строй и живи“, в котором будет показан ремонт трёхкомнатной квартиры в панельном доме. В данном видео будет показано выполнение...



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IMAGE Монтаж гипсокартона в каркасном доме. Строй и живи
Монтаж гипсокартона в каркасном доме – видео-урок внутренней отделки каркасного дома от проекта „Строй и живи“. Что мы имеем? Мы строим 200-метровый каркасный дом. Сегодня новый этап – отделка гипсокартоном...



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Красота и здоровье
IMAGE Интенсивная йога ‒ Виньяса йога уроки ‒ Утренняя йога для продвинутых: chilelavida
Сегодня новая практика йоги от Елены Маловой с канала chilelavida. Сегодня у нас интенсив для продолжающих. Будет жарко, готовьтесь. Для начинающих на сайте уже есть много практик в более простом темпе. Поэтому вы можете...



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IMAGE Виньяса йога для здоровья ‒ Силовая йога ‒ Женские практики: chilelavida
Сегодня в цикле видео-уроков Виньяса йоги chilelavida (Елены Маловой) очередная практика. Комплекс силовых упражнений йоги для женщин. Практика в меру интенсивная. Она будет интересной. Если что-то сложно, всегда можно...



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IMAGE Виньяса йога для здоровья ‒ Натараджасана ‒ Йога средний уровень: chilelavida
Chilelavida представляет комплекс Виньяса йоги здоровья среднего уровня сложности. Сегодня у нас в меню натараджасана. Практика будет посвящена именно ей. Если вы такой же гибкости, как автор урока, то вам понадобится...



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IMAGE Прогибы ‒ Йога средний уровень ‒ Упражнения для спины: chilelavida
Елена Малова (chilelavida) представляет новый видео-урок Виньяса йоги для продолжающих в домашних условиях. Сегодняшний комплекс включает упражнения для спины, упражнения для позвоночника. Практика, как сказано выше, для...



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IMAGE Йога за 30 минут ‒ Перевёрнутые позы: chilelavida
Новое видео Виньяса йоги для продолжающих от Елены Маловой (chilelavida). Сегодня по многочисленным запросам короткая практика с перевёрнутыми позами. Сегодня у нас будет стойка на голове и практика стойки на руках. Но, если...



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Хобби
IMAGE Тактическое преимущество при ближнем огневом контакте, фильм 1
Первый видео фильм цикла, раскрывающего тонкости и особенности тактики скоротечного огневого боя на короткой дистанции с использованием короткоствольного нарезного оружия, то есть револьверов и пистолетов. В...



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IMAGE Тактическое преимущество при ближнем огневом контакте, фильм 2
Второе учебное видео боевой подготовки с огнестрельным нарезным оружием, продолжающее тему о тактических действиях в скоротечном огневом бою. Но, если первый фильм по тактике ведения боя, в основном, был посвящён...



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IMAGE Действия групп физической защиты при ближнем огневом контакте, фильм 1
Обучающее видео по огневой подготовке, а именно тактике ведения скоротечного ближнего боя с применением нарезного короткоствольного оружия из цикла „Экстремальные профессии. Советы профессионалов“. Первый видео...



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IMAGE Ловля плотвы фидером на Москва реке: Рыбалка нового поколения
Ловля плотвы фидером на Москва реке – видео Сергея Попова из серии „Рыбалка нового поколения“. Фильм посвящён классической фидерной рыбалке. В выходной день автор просто выбрался на Москва реку, недалеко от дома,...



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IMAGE FFEM Baits: Эффективная прикормка для ловли на ZIG-Rig
Сезон 2018 года у Сергея был богат на трофеи. И многие из этих рыб были пойманы на ZIG-Rig. Многих интересует, что это за волшебная красная жидкость была видна на рыбалках и соревнованиях Сергея в зиговой смеси. И, вообще,...



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Бизнес и финансы
IMAGE 1С Бухгалтерия 8.3: понятный самоучитель для начинающих
Понятный самоучитель 1С Бухгалтерия 8.3 для начинающих освоение программы. Обучение программе 1С ведёт Павлов Кирилл Сегодня при трудоустройстве на должность бухгалтера любого предприятия или организации необходимое...



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IMAGE Самоучитель 1С Камин: Зарплата и Кадры
Самоучитель 1С Камин: Зарплата и Кадры 7.7 ‒ серия онлайн видео-уроков, посвящённых программе 1С Камин. Что же это за программа 1С Камин и для чего она нужна? Эта программа изначально нужна для ведения кадров, то есть...



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IMAGE Семантическое ядро сайта. Тренды в работе с семантикой 2018
Вебинар по поисковой оптимизации сайтов на тему „Тренды в работе с семантикой на лето 2018“. Вебинар проводит основатель компании Semantist.ru Дмитрий Шевцов. В докладе будут освещены три темы. Первое – это тренды. Докладчик...



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IMAGE SEO 2018: тренды в продвижении сайтов
Вебинар Школы интернет-маркетинга по поисковой оптимизации, на котором Леонид Гроховский рассказал об основных трендах в интернет-маркетинге и продвижении сайтов. Леонид Гроховский является директором учебного...



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IMAGE Интернет-магазин за 6 дней. Николай Спиряев
Интернет-магазин за 6 дней – видео-курс интернет-бизнеса Николая Спиряева по созданию интернет-магазина своими руками с нуля. После прохождения данного видео-курса вы узнаете, как создать интернет магазин. Вы будете...



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Для детей и родителей
IMAGE Русская школа русского языка. Урок 26
Здравы будьте, люди добрые. С вами вновь русская школа русского золотого языка и её ведущий Виталий Владимирович Сундаков. Сегодня у нас четвёртая, заключительная часть Ясны суток. Безрассудно её слушать, кто не...



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IMAGE Русская школа русского языка. Урок 25
Здравы будьте, люди добрые. С вами после большого перерыва вновь Виталий Владимирович Сундаков и русская школа русского языка. Продолжаем учить Ясну. Это наш третий большой и не последний урок по Ясне суток. Так что,...



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IMAGE Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 2019 год (80 баллов)
Видео-курс, посвящённый подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию за 2019 год. В течение этого курса инструктором будет преподаватель учебного центра „Годограф“ Карина Куренкова. Карина 4 года занимается подготовкой...



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IMAGE Маленькие уроки живой природы (2012)
Маленькие уроки живой природы ― развивающие мультфильмы для детей из мультсериала „Уроки тётушки Совы“. Уроки тётушки Совы способствуют воспитанию и раннему развитию детей. Занимательные уроки в весёлой...



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IMAGE Подготовка к ЕГЭ по истории 2019 год (80 баллов)
Подготовка к ЕГЭ по истории – видео-уроки для подготовки к сдаче единого государственного экзамена по истории от учебного центра „Годограф“ в проекте „80 баллов“. Представленный видео-курс подготовки к ЕГЭ по...



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Уроки компьютера и интернет
IMAGE Gulp 4: Всё, что нужно знать для старта
Видеоурок Вадима Прокопчука по изучению менеджера задач Gulp 4с канала „От 0 до 1“. Его часто используют в качестве системы сборки фронтэнда. В работе верстальщика есть некие рутинные задачи, которые нужно выполнять, а...



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IMAGE Sublime Text 3: All4Site
Цикл видеоуроков об установке и настройке текстового редактора Sublime Text. В видео рассмотрено, как установить и настроить Sublime Text третьей версии. Этот редактор кода используется многими для веб-разработки. Он лёгкий в...



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IMAGE Всё об оптимизации компьютера
Серия видео-уроков администрирования операционной системы об основных моментах оптимизации компьютера. Со временем даже самые мощные компьютеры начинают тормозить. Не стоит с этим мириться, как и бежать в магазин за...



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IMAGE Технология jQuery
Представляем видеокурс Дениса Хомича „Технология jQuery“ – обучение программированию в одном из популярнейших инструментов профессиональных веб-разработчиков. Библиотека jQuery – это куча написанного кода, который мы...



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IMAGE Секреты надёжной защиты компьютера
Секреты надёжной защиты компьютера – видео-курс Ильдара Мухутдинова по одному из первостепенных видов администрирования компьютера –защите от компьютерных вирусов. Современную жизнь трудно представить без...



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